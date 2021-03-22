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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«صايع بحر».. معاني «الصايع» في مفردات الحارة المصرية

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:26 م
مفردات الحارة المصرية
مفردات الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
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قال ابن دريد: تصيع الماء إذا اضطرب على وجه الأرض.

أى تتفرق بغير هدى. وهذا يدل على أن كلمة صايع التى نستخدمها فى العامية المصرية لها أصل فى اللغة العربية الفصحى. ومعناها يسير على غير هدى. وهو نفسه المعنى المقصود داخل الحارة المصرية. وكلمة صايع فى العامية المصرية لها أربعة معان:

◄ الأول هو الفاشل لذا نقول الضائع الصايع، وهو الشخص الذى لا يضع لنفسه خطة فى الحياة ويمشى فى الطريق الخطأ ولكن دون إجرام.

◄ الثانى فالمقصود به الناصح الذى لا يستطيع أحد خداعه، لذا يقول هذا الشخص لغريمه: هتلعب على مين ده أنا صايع. وهذا يذكرنا بالمثل الشعبى "مبروم على مبروم ميلفش".
وإن جاز لنا القول فهذا المثل الشعبى البسيط يذكرنا بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب، رضى الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعنى.

وتحت هذا الصنف يندرج المثل الشعبى. صايع بحر، وهو الشخص الفهلوى الذى يستخدم ذكاءه فى أخذ حقه أو خداع من يخدعه، حيث يمثل دور الغبى أمام من يدعى الذكاء.

◄ المعنى الثالث يخص الشخص الفتوة الذى يستطيع أن يأتى بحقه من البلطجية. لذا نجد المثل الشعبى الشهير: "العيلة اللى مفيهاش صايع حقها ضايع". والصايع هنا ليس الشخص المدمن الذى يترنح فى الشارع، بل هو الفتوة الذى يخشاه الخارجون على القانون.

◄ أما الصنف الرابع فيتمثل فى شخصية الصايع المجرم الذى يقول عنه المثل الشعبى "عيل صايع ومقطع البطاقة". كناية عن إجرامه، حيث إنه لا يخشى الحكومة ولا يخشى الشعب. كما يلقبونه فى الحارة المصرية بالفاقد. ومعناها أنه لا يملك شيئا يخاف عليه فهو فاقد للأهلية. وفاقد للمستقبل، وغالبا ما يكون هذا الشخص عازبا بسبب الضياع الذى يعيش فيه. وهو أكثر صنف من الأربعة تنطبق عليه كلمة صايع فى الحارة المصرية.

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