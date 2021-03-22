«شبرا» كما يراها محمد عفيفى.. ضاحية «الشيخ والمغنى والبابا»

شبرا، كما يراها المؤرخ محمد عفيفي ليست مجرد ضاحية من ضواحي القاهرة العتيقة "هى حي أبناء المهاجرين من البحر المتوسط والدلتا والصعيد ليخلقوا عالما جديدا، عالما يسمونه "كوزمبيلت " متعدد الأجناس والأعراق، متفتح الثقافة، والتعليم سلاح المستقبل فيه، عالما أقرب إلى حال مدينة الإسكندرية في عصرها الزاهي وقبل الغزو السلفي، والذي غزا شبرا أيضا في الوقت نفسه تقريبا ".يشير عفيفي عبر كتابه "شبرا إسكندرية صغيرة في القاهرة" إلى أن منتج حي شبرا جاء مختلفا في طبيعته، يجمع بين الشيخ والمغني والبابا، " شبرا.. الحي الذى كانت تعيش فيه داليدا الإيطالية التي ستصبح بعد ذلك من أشهر المطربات في العالم، وفي الوقت نفسه تقريبا كان يعيش في شبرا كبار مشايخ الأزهر، الشيخ "محمد أبوزهرة" والشيخ "عبدالوهاب خلاف" و"الشيخ" محمد الخفيف" وفي الوقت نفسه الشاب "نظير جيد" القادم من الصعيد إلى شبرا، والذي سيصبح البابا شنودة الثالث.يأتي كتاب شبرا..إسكندرية صغيرة في القاهرة " الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، للكاتب والمؤرخ محمد عفيفي في 250صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن الكتاب 10 فصول منها " شبرا النمو العمراني والتطور الإداري، شبرا وعالم البحر المتوسط، مدارس شبرا، شبرا تجربة صحفية مثيرة، شبرا حي الفن، تنظيم سري في شبرا: جبهة الأحرار الديمقراطيين، أحمد حلمي الصحفي والشارع " إلي جانب ملحق صور نادرة عن حي شبرا.شبرا، كما قدمها محمد عفيفي، مجتمع وحالة فريدة ونادرة وقد تكون غير مسبوقة في مجتمعنا المصري، حي تجتمع فيه كل هذه الأعراق والأجناس المختلفة، إلى جانب زخم منتجه الثقافي والإبداعي عبر من عاشوا وأقاموا في هذا الحي.يوثق الكتاب هذه الحالة الفريدة والمتناغمة لبزوغ نجم الشيخ والمغني والبابا من نفس المكان، ولايمكن لوجود كل هؤلاء دون وجود الصحفي والمناضل، وهذا سنجده تحت عنوان "أحمد حلمي الصحفي والشارع".يختم المؤرخ محمد عفيفي كتابه بمجموعة شهادات لمجموعة من كبار المثقفين والمبدعين في مصر وبالضروة هم من سكان شبرا منهم " لميس جابر" والتى جاءت شهادتها تحت عنوان " شبرا في خاطري "، والمخرج محمد كامل القليوبي " شبرا.. الفردوس السينمائي الأول ".