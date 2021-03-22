سودانيون يطالبون إثيوبيا بتعويض 25 مليار دولار في دعوى دولية

أعلن مزارعون سودانيون، الإثنين، عن رفع دعوى دولية طالبوا خلالها إثيوبيا بدفع مبلغ 25 مليار دولار تعويضًا لاستغلالها أراضي الفشقة بولاية القضارف خلال الخمس والعشرين عامًا الماضية.جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالقصر الجمهوري اليوم، اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف، لبحث الجهود المبذولة لإيجاد حل آني لمشكلة مياه القضارف، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.ووعد «البرهان» بدعم ومساندة جهود اللجنة لتجاوز الإشكالات التي تعيق الموسم الزراعي من وقود الآليات وتسويق المحاصيل وتوجيه الجهات ذات الصلة بإيجاد الوسائل الكفيلة بإنجاح الموسم الزراعي المقبل.من جانبه أوضح معتز الصعب، رئيس اللجنة المفوضة لمزراعي القضارف، أن الوفد أطلع البرهان على التقرير الذي قدمته اللجنة والخاص بإقليم القضارف والبطانة بجانب موقف المزارعين من قضية شرق السودان وتغول الحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية.وأعلن معتز عن رفع المزارعين دعوى دولية، طالبوا خلالها الإثيوبيين بدفع مبلغ 25 مليار دولار تعويض لاستغلالهم لأراضيهم خلال الخمس والعشرين عامًا الماضية.وكان رئيس المجلس الانتقالي اتهم إثيوبيا أمس بنقض الاتفاقات السابقة بين البلدين، مطالبًا إياهم بالخروج من كل الأراضي السودانية.