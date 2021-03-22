الحساني حسن عبدالله: «العقاد» غضب مني لقولي إن الشعر الحر ضرورة

◄ كنت تلميذا للعقاد.. كيف تصف علاقتك به؟

أخي جاوز الظالمون المدى.. فحق الجهاد وحق الفدا

◄ كانت هناك الكثير من المعارك ما بين الشعر الموزون والمقفى والشعر الحر.. كيف ترى هذه المعارك؟

◄ كيف كان صدى هذه المقالات؟

◄ عملت في مجلة المجلة بعد أن تركت التدريس.. كيف انتقلت إلى الصحافة؟

◄ هل هناك مواقف تذكرها بينك وبين يحيي حقي؟

◄ ماذا عن يحيي الطاهر عبدالله؟

◄ كيف أثنى يوسف إدريس على الطاهر عبدالله؟

◄ قلت لي إنك تدين لمحفوظ.. كيف كانت علاقتك بنجيب محفوظ؟

◄ كانت رسالتك للماجستير في فلسفة الجمال عند العقاد.. هل كان السبب حبك للعقاد أم ماذا؟

◄ كيف كانت علاقتك بصالح جودت ويوسف السباعي؟

الحساني حسن عبد الله، ابن الأقصر وابن عم يحيي الطاهر عبدالله ورفيقه في الكرنك قبل أن ينتقل كلاهما للقاهرة ويكملا رفقتهما، كان أحد خواص ندوة العقاد وتلميذه، عمل "عبدالله" بالتدريس قليلا وقضى بعض الوقت في السعودية، وعاد ليعمل في مجلة المجلة مع يحيي حقي، ثم انتقل للجنة القراءة مع نجيب محفوظ بهيئة السينما.قال عنه الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي: "الحسانى حسن عبد الله شاعر حقيقى مثقف يستحق أن نقرأه ونعرفه ونحبه، دون أن يمنعنا هذا من أن نختلف معه، خاصة فى بياناته التى أعلن فيها الحرب على الشعر الحر".وقال عنه فاروق شوشة: من أي ينبوع بعيد يتدفق هذا الشعر‏،‏ شعر الحساني حسن عبدالله؟ ومن أية سماء للإلهام يتنزل هذا الفيض البديع من اللغة الشعرية التي لا تشبه إلا نفسها‏، مستوعبة كيانا إنسانيا متفردا غاية التفرد‏، صعبا غاية الصعوبة‏، ومحملة بزاد وفير من الموروث الحي للشعر العربي‏،‏ في حركته الجدلية‏،‏ وعنفوانه المتأبي علي الضحالة والهشاشة التي هي سمة الزمان المتردي‏،‏ والعجمة المتفشية‏.‏وفي حواره مع "الدستور" تحدث الحساني حسن عبدالله عن علاقته بيحيي حقي وكيف أنصفه نجيب محفوظ وكيف انصفه السباعي على صالح جودت، والكثيردخلت دار العلوم عام 1955، كنت أعرف العقاد قبل دخولي دار العلوم، ولكن في الكلية وجدت له صيتا قويا فيها، فأضمرت في نفسي أن أزوره، وتأخر هذا الفعل إلى خريف 58، وبت يوما بنية أن أذهب إليه صباحا، وجهزت نفسي وكان يسكن في روكسي في هذا الوقت، وذهبت وفتح أحمد حمزة طباخ العقاد والذي كتب عنه في كتابه عالم السدود والقيود، وكان العقاد يسميه الشيخ أحمد، وأشار لي بالدخول، وكنت أول الذاهبين إلى ندوته في الثامنة مساءً، ولم يكن هناك أحد بعد، وجاء العقاد وقال لي "أهلا يا مولانا"، وكانت طريقته أن يقول لكل شخص أهلا يا مولانا، وقال لي "من أي معهد أنت" قالها بطريقة معربة وأضاف النوين، فقلت له دار العلوم، واثنى عليها وقال انها حريصة على علوم اللغة العربية، وهي محمة جليلة، وبدأ رواد الصالون في المجئ، وكان معنا من تلاميذ العقاد محمد خليفة التونسي، وأحمد أبراهيم الشريف وهو من أقارب العقاد، ومحمد حسين سباق، واحمد مدي إمام، وعثمان امين وكان يأتي أحيانا نظمي لوقا وغيرهم.واستمرت العلاقة وتوثقت بمعرفتي بعامر العقاد ابن اخ العقاد، ودعاني عامر للجلسة التي يعقدها الأستاذ في الشقة الأخرى المقابلة، وسبب الشقة الأخرى لأن الكتب زادت عن الحد فأخذ شقة ووضع فيها الكتب الزيادة وامتلأت مرة أخرى بالكتب أيضا فيما بعد.كانت هناك مجموعة مختارة يأنس بهم العقاد بعد العصر بعد قيلولته المقدسة، ويشرب قهوته معنا، وكنت من حضور هذه الجلسة الخاصة وكانت للصفوة من الذين يحبهم.ومن المواقف التي أذكرها، بعد مجيئي من الأقصر كنت عارفا لعلم العروض على يد مدرس من الأقصر اسمه محمد متولي الشيخ، وكنت انظم الشعر، وكنت مقتنعا ان الشعر هو الكلام الموزون والمقفى ولم يكن لدي فكرة عن الشعر الحر، وبعد دخولي الكلية وجدتها عبارة عن حزبين ومنهم من يقول ان الشعر كلام موزون مقفى وان الشعر الحر نثر، والجبهة الأخرى، وشغلني هذا الامر، فعكفت على قراءة دواوين الشعر الحر من الدواوين التي ظهرت، منهم ديوان شظايا ورماد لنازك الملائكة، ومنهم ديوان لصلاح عبد الصبور وآخر لأحمد عبد المعطي حجازي، ومن خلال القراءة تبين لي ان الشعر الحر له نظام وجار على ما يسمى التفعيلة، لدينا في العروض 8 تفاعيل هي.. فعول، ومعكوسها فعل، وفاعلات مستفعلن، ومفاعيل ومتفاعل ومقلوبها مفاعلة، ثم مفعولاته والتاء الأخيرة متحركة، وشعراء الشعر الحر وجدوا ان بعض هذه التفاعيل قابلة لأن تتكرر في غير التزام لعدد مقدور، بمعنى ان تأخذ فعول مثلا وتنظم عليها دون تقيد بالنظام القديم الذي كان يلزمك ان تضع اربع تفاعيل في كل شطرة كما قال علي محمود طهوهم قالوا ما الذي يمنع ان نقول فعول ولا نلتزم بالتفاعيل الأربعة ونترك السطر حرا ومن هنا جاءت كلمة الشعر الحر، وإن سقطت التفعيلة هنا أصبح الكلام نثرا، وحين تكشفت المسألة أمامي وبعدها خطأت اساتذتي وقلت لهم ان ما تقولونه غير صحيح، وكنت اقنع أي حد، اما ما حدث مع العقاد فكان يقول مثلهم انه نثر، وقيل ان صلاح عبدا لصبور تقدم بمجموعة قصائد لنشرها بالمجلس الأعلى والعقاد كان رئيس لجنة الشعر، وحين قرا لصلاح عبد الصوبر كتب عليه لجنة النثر للاختصاص، وليس لجنة الشعر، وبرعونة الشباب فتحت الامر مع العقاد وقلت له رايي فلاحظت ان العقاد ما ان تبين له ان وجهة نظري مائلة للكفة الأخرى حتى غضب جدا فكففت تماما عن المتابعة كأني قلت لنفسي ان تقنع العقاد برايك ام تخسر المجلس، فسكت تماما وقلت ان العقاد ابقى من مسالة الشعر الحر ولن تنتهي المسالة، وظللت حرسصا على المجلسين وتركت تركا باتا ذكر مسالة الشعر.نعم تابعت المعركة منذ اول يوم دخلت فيه الكلية، وكنت انا في صف عبد المعطي حجازي وتعصبت للمسالة ونشرت في الكلية ان القي محاضرة وانا طالب ضمن النشاط الثقافي محاضرة عنوانها الشعر الحر ضرورة فنية،وقلت رايي وناقشوني في رأيي،وبعد الكلية نشرت المحاضرة في اربع مقالات في ملحق ادبي لجريدة المساء وكانت في ذلك الوقت منتشرة بشكل كبير وكانت الصفحة الأدبية يديرها علي الراعي، وكان ناقدا كبيرا ولكنه مقل، وكان معه مساعدين واحد سوداني اسمه جيلي عبد الرحمن وكان شاعرا وله ديوان مشترك مع شاعر سوداني آخر اسمه تاج السر الحسن، والآخر هو قصاص واسمه فاروق منيب، وتعرفت عليهم ورحبوا بي ونشات مودة بيننا فعرضوا علي نشر المقالات ونشرتها بالفعل.تعرضت في هذه المقالات لنقد لويس عوض، ونقد نازك الملائكة وعبد القادر القط، ووكان انتقاد الحريص على الشعر الحر الراغب للتمكين له وقلت انهم لم يبذلوا الجهد الكافي للتمكين له، وكانت هناك علاقة طيبي بيني وبين القط،وكان مجلسه في الدقي في قهوة انديانا، وذهبت اليه حسب العادة، وكان معه زميله أنور المعداوي، وكان يكتب في الرسالة مع احمد حسن الزيات، فوجدته غاضبا جدا مني وتركته يفضفض ولم احب ان ادخل في جدال معه، مع ان محمود شاكر كتب عني مقالا وصفني فيه بالمجادل، والذي ساء عبد القادر القط انه رآني أريد ان أكبر قبل الأوان بكتابتي عن الشعر وكلمة الشعر الحر ضرورة فنية كلمة كبيرة ومعناها ان هذا لاشعر يجب ان يبقى وغيره يجب ان يزول، وكنت متعاطفا مع الشعر الحر بأكثر من عبد القادر القط ونازك الملائكة، بعد ان رايت في كتاباتهم نوع من التقصير.دلخت المجلة مصادفة، بدأت بعلاقة تحريرية بعد ان نشر لي مقالا في باب المكتبة العربية عن كتاب "ميلاد مجتمع" لكاتب جزائري اسمه مالك بن نبي"، وكان شخصية معروفة، ومن الذي يحترمون عبد الناصر وسمح له عبد الناصر بالعيش في القاهرة، وكتبت المقالة عن جهوده الفكرية، وكانت كتب مالك بن نبي عني بها عبد الصبور شاهين واصبح أستاذا وكان يجيج الفرنسية فترجم كل كتب مالك بن نبي للفرنسية، وبدت ليحيي حقي مقالة مدروسة ونشرها فورا، وذهبت إليه لأستشيره في مقالة أخرى، وحين دخلت وقبل جلوسي معه بعيدا عن المكتب وكان هناك مدير التحرير فؤاد دوارة، واذا بيحيي حقي يقول لي يا حساني"تشتغل معانا سكرتير تحرير" قلت له نعم أوافق يا أستاذ يحيي، وقتها كنت قد كرهت التدريس واحسست ان التدريس ليس مهنتي، ووجه كلامه لفؤاد وقال له سلمه العمل يا فؤاد، واستلمت العمل بالفعل، كانت المجلة موجودة في دار الجمهورية لأنها كانت تطبع هناك، فاخبرني دوارة ان اذهب الى هناك وان ادقق النسخة واعطي امر طبع، فامتثلت وتوجت إلى دار الجمهورية وفعلت ما هو مطلوب مني فقرأت العدد كلمة كلمة ومنحت أمر الطبع.وبعد ذلك قام يحيي حقي بعمل غريب حيث كان صديقا لمحمود شاكر وكان يكلمه في مسائله الخاصة ويزوره، وهو الذي قال لمحمود شاكر عني وأبلغه بأنني عقادي وشاعر واثني علي، وهنا نظر محمود شاكر لواحد من تلاميذه يدعي عبد الحميد البسيوني، وطلب منه ان يدعوني لمجلسه في الجمعة التالية، وجاءني البسيوني في مجلس العقاد وطلب من الجميع الذهاب إلى جلسة محمود شاكر بطريقة مشايخ العرب، وذهبت معهم إلى بيت شاك، وتطرق الحيث إلى السياسة وكنت في ذلك الوقت مقتنعا باراء العقاد السياسية، لم أكن منتميا إلى حزب او أي شيء، وكان يهمني الأمر من الناحية الفكرية، ودار الحوار عند سعد زغلول وكنت مؤمنا بزغلول كما يؤمن العقاد، ودارت الجلسة كلها حول سعد، كانت وجهة نظري خلاصتها انه لكي يكون الهجوم على زغلول مفهوما فينبغي ان تقول لي ما البديل، وخرجت من بيت محمود شاكر منتويا الا ارجع مرة أخرى، لان الجلسة كلها انفقت في غير شيء، ولكن جاءني محمود البسيوني مرة أخرى في الجمعة التالية وطلب مني الذهاب مرة أخرى لمجلس محمود شاكر، فوافقت، وذهبت ومن حسن حظي كان الحديث عنا لشعر والادب واللغة وظهرت عبقرية محمود شاكر وفضله الحقيقي وتغيرت رؤيتي تغيرا كليا.وهناك موقف آخر اذكره مع يحيي حقي حينما كنت محررا بمجلة المجلة وعهد إلي يحيي حقي ان اكتب في عدد عن اللغة العربية قديما وحديثا، وطلب مساعدتي وهاتفت الكتاب وأساتذة الجامعة وشرحت لهم الفكرة، وطلبت منهم الكتابة في هذا الموضوع، وبالفعل نفذنا العدد وكانت لي مقالة فقام يحيي حقي بتأجيل مقالتي وهي في المطبعة بعد ان امر بنشرها، ومر على هذا التأجيل ثلاث شهور والمقالة مصفوفة في المطبعة ولا تنشر، وفوجئت مرة ان عبد الفتاح الديدي صديق يحيي حقي وزميل انيس منصور في قسم الفلسفة، وكان يشارك في التحرير بشكل غير رسمي، وقال لحقي ان مقالة الحساني في المطبعة ولم تنزل منذ ثلاث شهور، ونزلت بالفعل بعنوان "الفصحى على لسان الجيل".كان يحيي في نفس سني، وكان يزورني في شقتي بالعجوزة، يحيي قصته غريبة بعض الشئ، اسمه عبد الفتاح يحيي ولتسميته هذه سبب، لأن كل اخوته أسمائهم مركبة، ابن عمي -أي والده- كان جاريا على تقليد في البيئة المصرية ان الاب يحب ان يسمي ولده باسم احد المشاهير املا ان يصبح مثله، لذلك فأكبر إخوة يحي اسمه محمد عبد المنعم وهو اسم مركب ومحمد عبد المنعم هو احد امراء الاسرة المالكة، والولد الذي بعده عبد الفتاح يحيي، وعبد الفتاح يحيي الحقيقي هو رئيس وزراء من المشتغلين بالحركة الوطنية، الثالث اسمه محمد رشاد وهو الوصي على عرش المملكة بعد قيام الثورة 1952، وبعده عبد الناصر على اسم جمال عبد الناصر، وعبد الحكيم على اسم عبد الحكيم عامر، أسماء مركبة وتتوخى التيمن بأسماء المشاهير أملا في أن تتحقق النبوءة ويكون أحدهم شهيرا، وكان من قدر الله ان يشتهر يحيي وتتحقق نبوءة والده، مع انه لم يشخ ومات شابا.كان يحيي شخصية مركبة، وكان يعاني من مشكلات نفسية منذ طفولته، وذلك لتدليل ابيه الزائد له، كان يحبه محبة عظيمة، وظل الاضطراب مصاحبا له إلى وقت موته، كان يعتد بذاته بشكل مبالغ فيه، ان تشعر انك فوق الناس فكان شيئا سيئا.كان يحترمني جدا لأننا كنا نقرا معا في طفولتنا، وكان يعلم انني على شيء، وفي القاهرة وبعد معرفة الناس بي ومقالاتي زارني في مكتبي في المجلة، وكان يحيي حقي في نفسه انتقاد ليحيي الطاهر ولكن لعصبيته وليس على كتابته ورأيت كيف أثنى عليه يوسف إدريس.يوسف إدريس كان على مقهى ريش وكان يحيي الطاهر حاضرا، وتعرف عليه بان قال له اني سمعت انك كاتب قصة جيد، وأريد ان اقرا لك، فقال له يحي لماذا تقرأ واسمع الآن، وفعلا قال يحيي القصة كلها فخبط ادريس كفا بكف من الدهشة، لغة يحيي كانت معشوقة، وكانت قصصه تعجبه قبل ان تعجب الناس، كان شخصية وكانت له أيضا عدة قفشات، هو يعتبر ابن أخي وكنت اغار عليه لتعرضه للمحن او الصعاب.بعد ان عينت سكرتير تحرير في المجلة، وفي نفس المدة نزل اسمي سكرتير تحرير، وبعدها كانت هناك المؤسسة العامة للسينما والاذعة والتلفزيون، وكان نجيب رئيس لجنة القراءة فيها في ذلك الوقت، وأعلنت المؤسسة عن حاجتها إلى قراء، وتقدم 50 واحدا وكنت الأول عليهم، وكنت أقابله يوميا بحكم العمل، ونشأت مودة بيننا، وانقطعت بترك نجيب للجنة وتعيينه رئيسا للمؤسسة كلها، ولكن لا أنسى ان له فضلا علي، فمثلا كان لدينا رجل أمن اسمه محمد لمعي، وكان مرهوبا، وقال لي لا بد ان توقع حضور وانصراف كل يوم، ولم أدر ماذا أفعل فرفضت التوقيع، فبلغ الخبر لمعي وطلب مني الالتزام بالقرار الإداري، فقلت له التزم بمصلحة العمل، فلماذا احضر كل يوم 6 ساعات ولا افعل شيئا، فقال لي هذا هو النظام، فمشيت من عنده إلى نجيب محفوظ، فحكيت له ماحدث، فقال لي حاول ان تحل المسألة بطريقة تسمح لي بأن أتدخل، وطلب مني الهدوء، فاخبرته ان عندي فكرة، فقلت له سأقدم لك طلبا للانتداب من المؤسسة إلى مجلة المجلة، فهل توافق، فقال لي فورا اخرج واكتب الطلب الآن وبالفعل كتبت الطلب ووقعه نجيب محفوظ من فوره، وانتدبت مرة أخرى للمجلة ولكن وقتها كنت احصل على مرتبي بعيدا عن المجلة، وكان هذا موقفا لن انساه ابدا لنجيب.انا في الاساس كنت مهتما بموضوع الجمال من الناحية الفلسفية، العقاد مات عام 64 ورسالتي كانت عام 71، أي بعد 7 سنوات، وأقول لك العلم في جوهره هو المشكلة والبحث هو إيجاد حل لهذه المشكلة، والذي حدث ان هناك مجموعة اتهموا العقاد انه قام بأخذ فلسفته من الفيلسوف الألماني شيلر، وانا اثير في داخلي سؤال كيف هو التأثر والامر له علاقة بالادب المقارن، مصطلح التاثر وعلاقته بالمدرسة الفرنسية والمدرسة الامريكية وصاحبها رينيه ويليك، وما علاقة العقاد بالقصة، هل اطلع على شيلر ام لا، والموضوع شغلني جدا لانه استاذي، فاردت ان اعرف فتبين لي ان من زعموا ان العقاد سرق فلسفته تسرعوا في الحكم ولم يكن هذا حقيقيا.صالح جودت عرفته عن طريق يوسف السباعي، وكان عامر العقاد ابن اخ العقاد الكبير على علاقة بكليهما، فجهزت ثلاث قصائد وقلت لعامر ان يرسلهم لصالح جودت لينشرهم في مجلة الزهور وهي الملحق الخاص بمجلة الهلال، وقراهم جودت واتهمني بأنني مخطئ في تقطيع الأبيات عروضيا، وكتب بخط يده"تقطيع"، وكان مخطئا"، وجائني عامر وقال لي ان جودت قال له "ان صاحبك الحساني لا يعرف كيف يكتب الشعر"، فاندهشت جدا، فأخبرته انني اريد ان اقابل السباعي رئيس مجلس الإدارة، وقال لي تعال معي غدا فنقابله معا، وبالفعل ذهبت وعرفني به، فأخرجت الثلاث قصائد وقلت للسباعي ان صالح جودت لا يراني شاعرا وكتب تقطيع على الابيات، وانا اريد منك ان تهاتف صالح جودت وتطلب منه المجئ الآن، وسأثبت لك انه مخطئ تماما، وقلت له ان هناك مشكلة صغيرة لانهم يقولون ان العروض علم صعب وانا قول لك انه علم سهل جدا وان اشرح لك قصة هذا البيت الآن، ومد السباعي يدة ولملم الثلاث قصائد وقال لي ارتكهم لي، وبالطبع تحدث مع صالح جودت ونشرت القصائد في ملحق الزهور، ولكني كنت غاضبا من صالح جودت، وفي مرة دعاني يوسف السباعي للقاء وفد روسي في دار الأدباء، وذهبت بالفعل ووجهت للوفد سؤالا ولاحظت ان صالح جودت متواجد، وبعد نزولنا أشار لي جودت وقال لي تعال يا حساني، وتحدث معي وقال لي انت غاضب مني لاني تحدثت معك عن العروض، انت استاذنا يا حساني، وضحكت لأنه قال ذلك لأن السباعي تحدث معه، وأصبحت صداقة وطيدة بيني وبين صالح جودت.وبعد ذلك كان هناك مؤتمر الأدباء العرب وكان يعقد في كل بلد عربي مرة، وكان آخر مرة سيقام في الجزائر، واخبرني السباعي انني سألتحق بالوفد، وكان صالح جودت رئيسا للوفد، وذهبت معهم وقلت قصيدة هجاء في عبد الناصر، ولم يعجب الحاضرين الحديث، والوفد اللبناني برئاسة سهيل ادريس والذي تزعم ثورة ضدي وانزلوني من المنصة، كان ذلك عام 1964، وكتب عني سهيل إدريس مقالا حكى فيه القصة وقال ان الجمهور استعمل حقه في انزالي من المنصة، ولكن لم يكن الجمهور الذي انزلني ولكن الذي انزلني هو انسحاب الوفود المشاركة، أما عن الجمهور فقد صفق لي تصفيقا شديدا لي.