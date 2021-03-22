مقتل 30 حوثيًا في صد لهجمات الميليشيا على مواقع عسكرية باليمن

لقى أكثر من 30 حوثيًا مصرعهم على يد قوات الجيش اليمني اليوم الإثنين، في صد لهجمات خططت لها ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية، في جبهتي هيلان والمشجح، غربي محافظة مأرب.وأوضح موقع "سبتمبرنت" أن الجيش شن قصفًا مدفعيًا مركزًا استهدف من خلاله تجمعات وتعزيزات للميليشيا كانت في طريقها للجبهتين هيلان والمشجح، انتهت بمقتل أكثر من 30 عنصرًا من الميليشيا وإصابة العشرات وتدمير معدات قتالية مختلفة.