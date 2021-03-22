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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جنايات المنصورة» تقضى بإعدام مغتصب ابنة عمه وقتلها بميت غمر

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:38 م
إعدام مغتصب
إعدام مغتصب
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مجدى على قاسم، وعضوية كل من المستشارين وائل صفوت ومحى الدين محمد الكيلانى بإعدام المتهم هشام محمد سويلم فى الجناية رقم ٢٤٠٦٠ مركز ميت غمر والمقيدة برقم ١٣٩١ كلى جنوب المنصورة بتهمة اغتصاب وقتل ابنة عمه الطفله (يارا.أ. س)، 10 سنوات عقب ورود رأى مفتى الجمهورية الذى أيد حكم الإعدام.

واستخرجت هيئة المحكمة فى الجلسة الماضية المتهم من محبسه وناقشته حول ارتكاب الواقعه واعترف تفصيلًا في الجلسة العلنية باغتصاب الطفلة وشرح كيفية ارتكاب الجريمة، وثبت ذلك بمحضر الجلسة لتقرر المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لأخذ رأى المفتى.

تعود الواقعة إلى مايو الماضى عندما توجه والد الطفلة لمركز شرطة ميت غمر، وحرر محضرًا بتغيب ابنته من منزله فى قرية جصفا ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث لكشف عموض الواقعة وبفحص علاقات والد الطفلة المختفية لبيان عما إذا كانت هناك عداوات أو خلافات تستدعى واقعة خطف أو خصومة ثأرية مع أحد وفحص الكاميرات القريبة من منزل الطفلة حيث تبين أنه ليس له أي خلافات أو خصومة مع أحد.

كما ناقش فريق البحث عددًا من شهود العيان الذين أكدوا أن الطفلة كانت تلعب أمام المنزل، واختفت فجاة وأثناء رحلة البحث ظهرت جثة الطفلة طافية فوق مياه الترعة بالقرب من منزلها، وتم اتنشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري والأهالي وحضر فريق المباحث والنيابة العامة والطبيب الشرعى، وتمت مناظرة النيابة للجثة حيث تبين أن الطفلة تعرضت للضرب والخنق بعد أن أثبت المناظرة أن هناك كدمات وسحجات في مختلف أنحاء جسدها وأيضًا أثار خنق على الرقبة وكشف الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت للاغتصاب قبل قتلها، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

كما توصلت التحريات والتحقيقات إلى أن آخر مشاهدات للطفلة كانت مع ابن عمها واختفت بعد ذلك، وباستئذان النيابة العامة لمناقشة الشاب المشتبه فيه تم ضبطه وبمواجهته بما جاء في الكاميرات وأقوال الشهود أن آخر ظهور للطفلة كانت معه اعترف بارتكاب الواقعة، وجاء في محضر الشرطة أنه كشف عن ملابسات الجريمة التى لم تستغرق سوى 5 دقائق وانتهت بجريمة اغتصاب وجريمة قتل وتم التحفظ على المتهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وإحالته للمحاكمة الجنائية حتى صدر الحكم اليوم بإعدامه.

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