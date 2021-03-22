رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لرفع الإشغالات

قاد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، الإثنين، حملة ميدانية مكبرة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين من الطُرق الرئيسية والشوارع الفرعية والأسواق الشعبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية داخل نطاق المدينة تحت إشراف اللواء أشرف منير، نائب مدير أمن الأقصر، وبمعاونة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالأقصر، التي استهدفت مناطق شارع مدرسة الصنايع وشرق السكة وشارع المدينة المنورة؛ لتسيير الحركة المرورية.جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة، للحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.على هامش تنفيذ الحملة، تابع رجال المتابعة الميدانية ومسئولو قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، أحمد دياب ومصطفى العادلي وعصام عبدالراضي وطايع موسى طايع،، بالتنسيق مع شرطة المرافق وبمعاونة حي شرق، لتنفيذ قرار إخلاء لبايكة بخيمة شباب الخريجين بمنطقة شرق السكة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.