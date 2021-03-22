رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لرفع الإشغالات

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:11 م
العميد أيمن الشريف،
العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر،
هدى الأمير
طباعة
قاد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، الإثنين، حملة ميدانية مكبرة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين من الطُرق الرئيسية والشوارع الفرعية والأسواق الشعبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية داخل نطاق المدينة تحت إشراف اللواء أشرف منير، نائب مدير أمن الأقصر، وبمعاونة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالأقصر، التي استهدفت مناطق شارع مدرسة الصنايع وشرق السكة وشارع المدينة المنورة؛ لتسيير الحركة المرورية.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة، للحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.

على هامش تنفيذ الحملة، تابع رجال المتابعة الميدانية ومسئولو قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، أحمد دياب ومصطفى العادلي وعصام عبدالراضي وطايع موسى طايع،، بالتنسيق مع شرطة المرافق وبمعاونة حي شرق، لتنفيذ قرار إخلاء لبايكة بخيمة شباب الخريجين بمنطقة شرق السكة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش


الصور

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

معهد ألماني: توقعات بارتفاع معدل إصابات كورونا بعد عيد الفصح

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«تطلع البنت لأمها».. كيف كان حضور «الأم» في الأمثال الشعبية المصري؟

رحيل نوال السعداوي.. ثورة تكفير تقودها أفكار التنظيم الدولي للإخوان

هشام عزمي يعتمد نتيجة مسابقة «الملتقى الأول للفنان الصغير»

حفل لفريق «جرامافن» بقصر «بشتاك».. الخميس