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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يصف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بـ«غير المرضية»

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:35 م
بوتين
بوتين
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين خلال اتصاله هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بـ"غير المرضية".

وقال الكرملين في بيان نقلته وسائل إعلام روسية: "أجرى بوتين محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بحثا خلالها عددًا من القضايا المتعلقة بالوضع الراهن وآفاق الحوار بين موسكو والاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار المناقشة المرتقبة في اجتماع المجلس الأوروبي يومي 25 و26 مارس الجاري حول مشاكل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وآفاق الحوار بينهما".

وأضاف أن "بوتين أعطى تقييمًا للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي معتبرًا أنها "غير مرضية"، والسبب انتهاج الشركاء لمسار غير بناء يصل في بعض الأحيان إلى المواجهة".. مشيرًا إلى أنه تم التطرق إلى قضايا مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد على وجه الخصوص، وإمكانية استخدام لقاح (سبوتنيك V) الروسي.

وأوضح أن الجانب الروسي أكد استعداده لاستعادة شكل طبيعي وغير مسيس للتفاعل مع الاتحاد الأوروبي، إذا ظهرت مصلحة حقيقية متبادلة في هذا الشأن.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقوا، في وقت سابق اليوم، على توسيع قائمة العقوبات الشخصية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث تشمل حظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول في أراضي الاتحاد.. كما فرض الاتحاد الأوروبي في 2 مارس الجاري عقوبات لأول مرة بموجب النظام العالمي الجديد لانتهاكات حقوق الإنسان، والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2020، ولكن حتى وقت قريب لم يتم تطبيقه مطلقًا.

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