احتفالا بعيد الأم.. جنات تنشر صورة والدتها وتعلق: ست الحبايب

حرصت المطربة المغربية جنات على تهنئة والدتها بمناسبة عيد الأم، الذي حل مساء أمس، بنشر صورة لهما من داخل حديقة منزلها.وشاركت جنات الصورة التي جمعتها بطفلتها ووالدتها للمرة الأولى عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "ست الحبايب يا حبيبة"، وانهالت التعليقات الإيجابية للإشادة بجنات وطفلتها ووالدتها، خاصة وأن جنات ظهرت من خلال الصورة بدون ماكياج.وكانت جنات تصدرت الترند في محرك البحث "جوجل"، بعد إحيائها حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية، الفترة الماضية، وقدمت جنات بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، مجموعة من أغانيها الخاصة، إلى جانب مختارات من الطرب الأصيل.يذكر أن آخر عمل فني لجنات كان تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وآخرين، والذي كان يعرض على "سي بي سي" في الفترة الماضية.