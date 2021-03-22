العراق يبحث مساهمة الشركات الأسترالية فى تطوير القطاعات الاقتصادية

بحث وزير المالية العراقي الدكتور علي عبد الأمير علاوي، مع السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا جانلي، عددا من القضايا المشتركة التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، ومساهمة الشركات الأسترالية الرائدة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية في العراق.وأكد وزير المالية العراقي، في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الإثنين، رغبة الحكومة العراقية في مساعيها الهادفة إلى مد جسور التعاون والشراكة مع مختلف بلدان العالم، مشيدا بسياسة الحكومة الأسترالية وتوجهاتها في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في العراق.من جانبها، أكدت السفيرة الأسترالية مواصلة الجهود الرامية لتفعيل التعاون الثنائي المشترك، مبدية استعداد الحكومة الاسترالية لتقديم كل أشكال الدعم والإسناد اللازمين للشعب العراقي.