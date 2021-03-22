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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح «سبوتنيك V»

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:27 م
سبوتنيك
سبوتنيك
ا ش ا
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الإثنين، أن شركة أمريكية انتهكت براءة الاختراع الخاصة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا".

وقال المدير العام للصندوق كيريل دميترييف، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لوسائل إعلام روسية اليوم: "إحدى الشركات الأمريكية التي تصنع اللقاحات انتهكت براءات اختراعنا. لقد أخبرنا هذه الشركة بذلك ونريد بدء حوار. لن نطالبهم بدفع أي مبالغ مالية في زمن الجائحة، لكننا بلا شك سندافع عن حقوقنا في الملكية الفكرية بكل جدية".

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