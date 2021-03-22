وزيرة التضامن: الرئيس وجه بتسهيل إجراءات تراخيص الحضانات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة، وفقًا للتوجيهات الرئاسية انتهت من حصر ١٠ آلاف حضانة غير مرخصة، وستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة.وأضافت القباج في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس وجه بتسهيل إجراءات تراخيص الحضانات، لتقنينها حتى لا تكون هناك مناطق لا توجد بها حضانات، وفى إطار العمل على تنمية الطفولة المبكرة.وأشارت إلى أن الحضانات التي من الصعب إعطاؤها تراخيص لوجودها في أماكن خطرة، عليها أن تبحث عن أماكن بديلة، موضحة أنه تمت إعادة فتح ٦ آلاف و٧٠٠ ألف حضانة من إجمالي ١٤ ألف حضانة مرخصة، التزمت بالشروط والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تقليل النسبة الاستيعابية لـ50%، توفير كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الأطفال والعاملين، وتخصيص غرفة عزل داخل الحضانة، بالإضافة إلى الالتزام بخلع الأحذية خارج الحضانة قبل الدخول.