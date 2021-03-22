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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يؤكد دعمه الكامل للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:28 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
نيفين أشرف
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أعرب الأردن، اليوم الإثنين، عن دعمه للمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن من خلال التوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات المعتمدة دوليًا ممثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نؤكد دعمنا الكامل للمبادرة التي أعلنتها السعودية الشقيقة طرحًا متكاملًا منسجمًا مع قرارات الشرعية الدولية للتوصل لاتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويحمي اليمن الشقيق، ويوقف معاناة شعبه العزيز ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، عن مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

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