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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:29 م
الأول الثانوي
الأول الثانوي
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وسط حالة من الترقب والقلق ينتظر طلاب أولى ثانوي ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بوابة الثانوية العامة وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر اليوم 22/3/2021 في تمام الثامنة مساءا.

ويقدم «الدستور» من خلال هذا التقرير رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي بكود الطالب ورقم الجلوس والرقم القومي المكون من 14 رقم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.

 

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

يبحث الطالب منذ الان عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الترم الأول الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم صباح اليوم ويمكن الدخول على بوابة الثانوية العامة من هنــــا واتباع الخطوات القادمة للحصول على النتيجة.

 

خطوات الحصول على نتيجة أولى ثانوي 2020 الترم الاول

 

يقوم الطالب او الطالبة او ولي الأمر بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

يختار الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

يقوم بأدخال البيانات المطلوبة كود الطالب، ورقم الجلوس و الرقم القومي.

يضغط على استعلام

وتظهر نتيجة اولى ثانوي ومعرفة اذا كان الطالب ناجح او راسب

 

ننشر شرح نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2020


ونظرا لكمية الاقبال على نتيجة اولى ثانوي يجب الحرص على استخدام سرعة نت عالية والمحاولة عدة مرات في حالة تعذر تحميل رابط الموقع مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل طلاب 1 ثانوي في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكان الطلاب قد ادوا امتحانات الترم الأول من المنزل وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على صحة الطلبة والطالبات من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وسط ارتفاع اعداد الاصابات في مصر والعالم كله

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