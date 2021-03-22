«تاج الدين»: مصر جاهزة لمواجهة أي موجة جديدة من كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الموجة الأولى والثانية من فيروس كورونا وهذه الفترة في مصر، مازالت أعراض الإصابة كما هي دون تغيير.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم: "مازال نسبة عالية من المصابين لا تحدث لهم أعراض، أو يصابون بأعراض إكلينيكية بسيطة، ولا يوجد تغيير جذري.





وتابع مستشار رئيس الجهورية لشؤون الصحة والوقاية: "كلما يمر الوقت نكتسب خبرة كبيرة في التعامل مع الحالات، والدروس المستفادة من الحالات الماضية وطرق العلاج الذي اتُخذت".





وأكد أن الدولة جاهزة بشكل كبير لاستقبال أي موجة جديدة، من أجهزة ومعدات ومستشفيات وعناصر بشرية وعلاج.





وأشار إلى أن ترتيب وصول اللقاحات منضبط، واللقاحات توزع حسب الترتيب، مؤكدًا أن التطعيم بكمياته موجود، والعلاقات بين الصين ومصر قوية، ودليل أن اللقاحات التي جاءت من الصين مجانية، مما يدل على قوة العلاقات القوية بين مصر والصين.