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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تأجيل إعلان مواصفات امتحانات الثانوية لأجل غير مسمى

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:49 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن حقيقة ما تم تداوله بشأن تأجيل إعلان المواصفات الرسمية لامتحان الثانوية العامة لأجل غير مسمى.

وقال الوزير في تصريح له عبر أحد جروبات "واتس آب": "كلام لا أساس له من الصحة".

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بعض ملامح امتحان الصف الثالث الثانوي وهي كالتالي:

- سيتم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية بشكل إلكتروني، وسيؤديه الطلاب من المنزل للتدريب علي شكل الامتحان.

- الامتحان التجريبي للثانوية العامة هو بمثابة بروفة حقيقية والتي ستعقد في شهري أبريل ويونيو لإجراء امتحانات نهاية العامة إلكترونيًا وبدون أي عقبات.

- الهدف من الامتحانات التجريبية هو اختبار الحلول التقنية التي قد تواجه الطلاب خلال الامتحانات الإلكترونية، إضافة إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحانات.

- لن يتم تأمين الامتحانات التجريبية على غرار الامتحانات الحقيقية، وذلك ترشيدًا للنفقات.
حقيقة تأجيل إعلان مواصفات امتحانات الثانوية لأجل غير مسمى
حقيقة تأجيل إعلان مواصفات امتحانات الثانوية لأجل غير مسمى

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