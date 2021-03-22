رءوف عبدالعزيز يطرح البرومو الرسمي لمسلسل «الطاووس» خلال أيام

نشر المخرج رءوف عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التيزر التشويقي الأول لمسلسل"الطاووس"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، بطولة النجم جمال سليمان.وعلق رءوف عبدالعزيز علي التيرز، قائلا:""أول تيزر من مسلسل الطاووس رمضان 2021 على شاشة قناة النهار وانتظروا البرومو الرسمي خلال أيام توكلنا على الله".وسيطرت حالة من الغموض والتشويق والإثارة على التيزر الخاص بالمسلسل، خاصة في ظل عرض العديد من المشاهد لجميع أبطال المسلسل، وانتهت بصراخ النجمة سهر الصايغ.جاء ذلك بعد إطلاق البوستر الرسمي الذي تصدره النجم جمال سليمان، رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.مسلسل "الطاووس" يشارك في بطولته كل من النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، بجانب مجموعة من الشباب الصاعد هم يوسف الأسدي وريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل وجورج أشرف.المسلسل الجديد سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيزتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، الذي يقدم شخصية محام مخضرم يحقق في إحدى القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.