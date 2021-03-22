«الخلطة السرية».. 3 عناصر مشتركة فى مسلسلات يوسف الشريف ويكررها فى «كوفيد 25»

حقق النجم يوسف الشريف نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بفضل تقديمه لأعمال مميزة لاقت ردود أفعال إيجابية للغاية جعلته واحدًا من النجوم المنتظر رؤيتهم خلال أيام الشهر الكريم، ليختار هذا العام تقديم عمل بشكل جديد يحمل اسم "كوفيد 25"، وهو الفيروس الذي انتشر في العالم طوال عام كامل وسبب مشاكل اقتصادية وعدد وفيات كبير.يلعب الشريف طوال أغلب أعماله الفنية على العديد من الأمور التي تكاد تكون متشابهه في كل أعماله والتي تضمن له النجاح الكبير في كل موسم، ونرصد عبر النقاط التالية أبرز هذه التشابهات التي وضعها يوسف بعمله الدرامي الجديد والذي سيكون لأول مرة 15 حلقة فقط.◄ غموضيختار الشريف دائمًا فكرة جديدة ومختلفة مقتربًا من خلالها من الجمهور والذي يعتبرها فكرة بسيطة لكنها ناجحة، فاعتماده في كل مرة على عنصر الغموض طوال حلقات أعماله المختلفة والتي تكون فكرته بجانب زوجته إنجي علاء، هي طوق النجاة خلال أيام الشهر الكريم، فالمسلسل هذا العام سيحمل غموضًا وألغازًا عديدة حول فيروس كوفيد 25 والذي انتشر في العالم بشكل غير طبيعي، حيث سيقدم الشريف أسباب انتشاره وكيفية علاجه وأمورًا مليئة بالمفاجآت خلال حلقاته التي ستعرض في نصف شهر رمضان فقط وليس طوال الشهر، ولعل هذه التيمة هي ما أنجحت مسلسلاته السابقة وخاصة في "كفر دلهاب" و"القيصر" و"رقم مجهول" وأخيرًا "النهاية".◄ الحدثيقدم يوسف الشريف فكرة جديدة من حيث الحدث نفسه، فالموضوع دائمًا ما يكون مرتبطًا بحدث خلال أعماله الدرامية، ولعل أبرز دليل على ذلك هو مسلسله الأخير "النهاية" والذي تحدث عن نهاية العالم والتواجد في المستقبل وانتشار فكرة الريبورتات، وقبلها قدم فكرة الرعب بمفاهيم الخير والشر بإظهار بعض مشاكل المجتمع في مسلسل "كفر دلهاب"، وقبلها قدم في "رقم مجهول" قصصًا من الشارع دخلت قلوب مشاهديه، ليختار هذا العام فكرة الفيروس الذي أصبح حديث العالم طوال السنة الماضية وحتى وقتنا الحالي.◄ فريق العمل متشابه مع وضع وجوه جديدةيستمر الشريف للعام السادس في أختيار فريق عمل مكون من مخرج ومؤلف ومصمم ملابس متشابه، فالشريف دائمًا ما يظهر نجاحًا كبيرًا عندما يتعاون مع زوجته الاستايلست إنجي علاء والتي شاركته في أغلب أعماله الدرامية سواء على مستوى التأليف، وآخرها مسلسله الرمضاني الجاري تصويره "كوفيد 25" أو على مستوى تصميم الملابس، كذلك يؤكد الشريف نجاحه في رمضان بالتعاون للمرة الخامسة مع المخرج أحمد نادر جلال والذي قدم معه أربعة أعمال درامية ناجحة، بالإضافة إلى فيلم "بني آدم" منذ حوالي عامين، كما يختار الشريف خلال كل عمل درامي جديد بطلة جديدة تقف أمامه في المسلسل وآخرها هذا العام أيتن عامر في التعاون الأول بينهما، وقبلها سهر الصايغ في النهاية وكثيرًا ما يظهر وجوهًا شابة على مستوى التمثيل.