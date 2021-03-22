معهد ألماني: توقعات بارتفاع معدل إصابات كورونا بعد عيد الفصح

أعرب معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، عن صدمته من توقعات بارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا بعد عيد الفصح.وطبقا لموقع (دير شبيجل الألماني) فإن العدوى بفيروس كورونا في ألمانيا مستمرة في التسارع، مشيرا إلى أن الزيادة السريعة في الإصابة على مستوى البلاد لمدة 7 أيام مقلقة.وذكرت الصحة الفيدرالية، في وقت سابق "مثل جميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ستتلقى ألمانيا مؤقتًا لقاحًا أقل بكثير مما كان مخطط له من شركة (أسترازينكا) في مارس، من الصعب الحصول على معلومات موثوقة حول كميات التسليم وموعدها على عكس الأمر بالنسبة للقاح الألماني (بيونتيك)، فيما ينتظر وصول لقاح (جونسون اند جونسون) في نهاية إبريل".