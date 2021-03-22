الناتو: مستعدون لتعزيز العمل الأمني في ليبيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن "الحلف مستعد لتعزيز العمل الأمني في ليبيا في ظل استلام الحكومة المؤقتة مهامها، وذلك إذا طلب الليبيون".وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي بخصوص ليبيا، اليوم الإثنين: "رحبنا بالحكومة الليبية الجديدة والإعداد لانتخابات ديسمبر، وسنواصل مساندتنا لمسار السلام، وسنساعد في تعزيز العمل الأمني عندما يقرر الليبيون ذلك".