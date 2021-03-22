مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

وقعت اليوم شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بحضور الطيار عمر أبوالعينين- رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية.وأعرب أبوالعينين عن سعادته لكون شركة مصر للطيران الراعي الرسمي لأبطالنا في هذا الاتحاد، كما أضاف أنه شرف للشركة الوطنية مصر للطيران دعم أبطالنا المصريين من الشباب المصري الذين يمثلون اسم مصرنا الحبيبة بالخارج، وأننا نفخر بوجود الشعار الخاص بمصر للطيران على الملابس الرياضية الخاصة باللاعبين في المحافل الرياضية.كما أعرب المهندس شريف العريان- أمين عام اللجنة الأوليمبية عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة مصر للطيران، وأضاف أن هذا ليس بجديد عن الناقل الوطني، فهي معروفة باهتمامها الدائم بالرياضة، ورعاية الكوادر الرياضية المميزة التي تستحق رعايتها.