بعد غد.. الاتحاد الإفريقي يناقش تمثيل المرأة في صنع القرار

أعلن الاتحاد الإفريقي عن عقد جلسة نقاشية في نيروبي يوم الخميس المقبل بعنوان "المرأة الإفريقية في القيادة: تحقيق مستقبل متساو في عالم كوفيد-19".وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي، اليوم الاثنين، أن النقاشات التي تدار عن بُعد تستهدف خلق مساحة للحوار، لتعزيز الاستراتيجيات ووجهات النظر في إنهاء زواج الأطفال المُبكر مع الضغط من أجل تمثيل المزيد من النساء في عمليات صنع القرار.وأشار إلى أن النقاشات تشهد مشاركة كبيرة من قبل القيادات النسائية رفيعة المستوى والشابات الإفريقيات لوضع "تصور إفريقيا بدون زواج أطفال".