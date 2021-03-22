محكمة أمريكية تنظر في إعادة إصدار «الإعدام» بحق منفذ تفجيرات بوسطن

وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، على طلب مقدم من وزارة العدل بمراجعة حكم قضائي صادر عن محكمة أدنى درجة بإسقاط عقوبة الإعدام عن منفذ تفجيرات مارثون بوسطن.وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الطلب تقدمت به إلى المحكمة في أكتوبر الماضي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أن ألغت محكمة استئناف فيدرالية في بوسطن حكمًا بالإعدام كان قد صدر في حق جوهر تسارناييف، الذي نفذ الهجوم مع شقيقه الذي قتل في نهاية العملية، وراح ضحية الهجوم الذي وقع في عام 2013 ثلاثة قتلى وأصيب مئات.وتمثل القضية تحديًا أمام الرئيس جو بايدن الذي يعد أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يعارض عقوبة الإعدام علانيةً ويدعو إلى إنهاء العمل بها، بحسب الصحيفة.ومن المقرر أن يقضي تسارناييف، البالغ من العمر 27 عامًا، أحكامًا متعددة بالسجن مدى الحياة في سجن فيدرالي في حال لم تصدر بحقه عقوبة الإعدام مرة أخرى.وفي قرارها بإلغاء عقوبة الإعدام، قضت محكمة استئناف الدائرة الأولى في يوليو الماضي بأن المحكمة الابتدائية أخفقت في فحص احتمال تحيز المحلفين، وكذلك مدى تأثر تسارناييف بأخيه الأكبر تامرلان تسارناييف.