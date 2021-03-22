9269 إصابة جديدة و109 وفيات بكورونا في الأردن

ذكرت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 9269 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 544،724 حالة، وتسجيل 109 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5985 حالة.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا بأنه تمّ إجراء 45 ألفا و933 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5 ملايين و523 ألفا و736 فحصًا، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 7072 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 441،239 حالة.