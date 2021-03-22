تايوان تطلق نظامًا جديدًا لمتابعة حالة متلقي لقاحات كورونا

أطلق مركز مكافحة الأمراض في تايوان، اليوم الإثنين، نظامًا يسمى "في- ووتش" يسمح لمتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجد بالإبلاغ عن حالتهم الصحية بشكل منتظم.وذكرت صحيفة "فوكس تايوان" أن البلاد أطلقت هذا النظام التطوعي تزامنًا مع البدء رسميًا في طرح لقاحات مضادة لكورونا.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تخصيص جرعات من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا في 58 مستشفى في أنحاء البلاد وبدأت إعطاءها للعاملين في المجال الطبي.وأوضحت أنه سيُطلب من المشتركين في نظام "في-ووتش" الإبلاغ عن حالتهم الصحية بصفة يومية خلال الأسبوع الأول عقب تلقيهم الجرعة وسوف ينخفض عدد مرات الإبلاغ تدريجيًا خلال 18 شهرًا.ويمكن للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أن يستخدموا هذا النظام لمعرفة المزيد عن اللقاحات المتوفرة في تايوان وعدد الجرعات المطلوبة لكل لقاح والآثار الجانبية التي قد تنجم عن اللقاح، بحسب الصحيفة.