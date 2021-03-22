«شعبة البقوليات»: تخفيضات معرض «أهلًا رمضان» تصل لـ30%

أكد أحمد الباشا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة البقوليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه ستصل تخفيضات المعرض سوبر ماركت "أهلا رمضان" ما بين 25-30٪ وسيكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام، وسيتم نشر المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.وأعلن الباشا في تصريح له اليوم، أن شنطة رمضان تبدأ أسعارها من 35 جنيها حتى 350 جنيها حسب التجهيز، مؤكدا أن أسعار المنتجات بالمعارض بنفس أسعار التكلفة بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪ في بعض السلع، تسهيلا على المواطنين للشراء.وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة، أن أسعار الجملة لمحصول اللوبيا يصل إلى 17.5 و18.5 جنيه، والعدس 13.5 جنيه حتى 18.5 جنيه، والبلح من 8 جنيهات حتى 25 جنيها، والفاصوليا 19.5 جنيه، والفول 7.80 حتى 11.5 جنيه.