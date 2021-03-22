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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: إعطاء 15.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:22 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، أنه تم إعطاء 15.5 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل 518 ألفًا و094 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين عامًا وستة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو ثمانية أسابيع، ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 294 ألف و42.

ومضى عام وثلاثة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل، يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

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