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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: صلاة التراويح متوقفة على استقرار الوضع الصحي

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:50 م
يوسف بلمهدي
يوسف بلمهدي
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قال يوسف بلمهدي، وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري، اليوم الإثنين، إن قرار إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان مرهون باستقرار الوضع الصحى للبلاد فيما يخص فيروس "كورونا".

وأضاف بلمهدي، في تصريحات له اليوم بولاية البليدة (شمال)، أنه "لم يتم حتى اليوم الفصل في قرار إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان"، مشيرًا إلى أن وزارته أعدت بروتوكولًا صحيًا خاصًا بهذه المناسبة الدينية وهو في طور الدراسة من قبل اللجنة العلمية الخاصة بفيروس "كورونا".

وأوضح أنه يجري حاليًا التحضير لعقد عدة لقاءات مع الحكومة خلال الأيام القادمة؛ للبحث مع الخبراء المختصين إمكانية إقامة صلاة التراويح هذه السنة، مؤكدًا أن القرار الذي ستتخذه الجهات المختصة سيكون الأنسب، وسيكون القرار الصائب الذي يضع حماية صحتهم فوق كل اعتبار، من منطلق أن حماية الأبدان تسبق حماية الأديان، داعيًا المواطنين إلى التقيد بإجراءات الوقاية للحفاظ على استقرار الوضع الصحى حتى يتم القضاء على هذا الوباء.

وأوضح أن وزارة الشئون الدينية والأوقاف شرعت في تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال شهر رمضان من الجانب الروحي، خاصة فيما يتعلق بإقامة صلاة التراويح، وكذا تقديم تلاوة القرآن الحسنة والنصح والإرشاد للمواطنين، في انتظار قرار الجهات المختصة.

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