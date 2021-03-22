هزة أرضية بقوة 3.5 درجة فى سيدى قاسم بالمغرب

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3،5 درجة على مقياس ريختر، بإقليم سيدي قاسم.وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، اليوم الإثنين، أن هذه الهزة، حدد مركزها بجماعة عين الدفالي في إقليم سيدي قاسم.وأضافت أن هذه الهزة سجلت على عمق 7 كلم، عند التقاء خط العرض 34.559 درجة شمالًا وخط الطول 5.613 درجة غربًا.