وزير الصحة الليبي يبحث آخر الاستعدادات لانطلاق حملة التطعيم ضد كورونا

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الدكتور علي الزناتي، مع رئيس اللجنة التسييرية بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير، اليوم الإثنين، الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.وذكرت بوابة الوسط الليبية أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على آلية عمل اللجنة والإنجازات التي قامت بها طيلة عام كامل من مواجهة الفيروس، ومتابعة آخر أعمالها والتحديات والصعوبات التي تواجهها.وكانت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، قد أعلنت فبراير الماضي، أنها مستمرة في التواصل مع مجمع «كوفاكس»، لتوفير المزيد من اللقاحات المطلوبة لمواجهة فيروس «كورونا»، في أسرع وقت ممكن.