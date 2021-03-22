وزير الخارجية الأمريكي يندد بهجمات على السعودية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ندد اليوم الاثنين، بالهجمات التي نفذتها جماعات متحالفة مع إيران على الأراضي السعودية، وبحث التعاون لإنهاء الحرب في اليمن في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.وقالت الوزارة في بيان "جدد الوزير بلينكن التأكيد على التزامنا بدعم الدفاع عن السعودية، وندد بقوة بالهجمات التي نفذتها جماعات متحالفة مع إيران في المنطقة على الأراضي السعودية في الآونة الأخيرة".وذكر البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية.