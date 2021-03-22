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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية يستقبل وفدا أردنيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:44 م
رئيس لجنة الانتخابات
رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر
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استقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، اليوم الإثنين، وفد الهيئة المستقلة للانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة خالد الكلالدة، وذلك في مقر اللجنة بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

ورحب ناصر بالوفد الضيف، وشكر الهيئة المستقلة الأردنية على مشاركتها في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021، مؤكدا أهمية الرقابة المحلية والعربية والدولية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأشار إلى استعداد اللجنة لاستقبال وتسهيل عمل الهيئات الرقابية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن حنا ناصر أطلع الوفد الأردني على استعدادات لجنة الانتخابات وتحضيراتها، لا سيما في ظل التحديات المتمثلة في جائحة كورونا، واستعرض مراحل العملية الانتخابية بداية بفتح باب التسجيل ومرحلة النشر والاعتراض، وصولا إلى فتح باب ترشح القوائم لعضوية المجلس التشريعي التي انطلقت قبل يومين وتستمر إلى نهاية الشهر الحالي.

من جانبه، أكد خالد الكلالدة عمق العلاقات التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني، وكذلك على الشراكة القائمة بين الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وتبادل الخبرات بينهما، ومن خلال المنظمة العربية للإدارات الانتخابية التي تعتبر الأردن وفلسطين عضوين مؤسسين فيها.

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