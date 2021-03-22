بلغاريا تحذر من اللجوء إلى تمديد الإغلاق للحد من انتشار كورونا

حذر مفتش الصحة في بلغاريا أنجيلو كونشيف، اليوم الإثنين، من مغبة اللجوء لتمديد الإغلاق العام المفروض للحد من انتشار فيروس (كورونا) وذلك في شتى أنحاء البلاد، في حال استمرار تزايد حالات الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.وشدد كونشيف في تصريح أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على أن تدابير مكافحة فيروس "كورونا" المفروضة في البلاد ليست كافية وحدها، بل يجب إقناع المواطنين بضرورة الامتثال لها والالتزام بتطبيقها.كانت السلطات البلغارية قد أعلنت عن إغلاق جميع مراكز التسوق والمطاعم والمدارس ورياض الأطفال والصالات الرياضية وجميع الأماكن الثقافية في شتى أنحاء العاصمة البلغارية صوفيا حتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في مختلف أنحاء بلغاريا.