رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

تزايدت معدلات البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج الامتحانات 2021 بالتزامن مع إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول في الثامنة مساءً اليوم الاثنين 22 مارس 2021، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد".

نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بكود الطالب عبر الاستعلام عن أكواد الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات "الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد".

وأوضحت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية، أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 تحتوي على تفاصيل كثيرة حول عدد الطلاب الذين يتساوون معه في المستوى الدراسي، والطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن لم يتمكنوا من أدائه بسبب المشكلات الفنية والتقنية، والذين تغيبوا عن حضور الامتحانات.

وأضاف الوزير أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 تساعد الطالب على مقارنة مستواه الدراسي بكافة زملاؤه على مستوى الجمهورية وعدم اقتصارها على المدرسة التابع إليها فقط كما كان يحدث في السابق.

نظام نتيجة الترم الأول للصف الأول الثانوي 2021

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن نتيجة الترم الأول للصف الأول الثانوي 2021 ستكون مكملة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهرية المقرر انعقادها في المنزل عبر أجهزة التابلت، مشيرًا إلى أن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021 ليس به نجاح أو رسوب لأن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من إعلان نتائج أولى ثانوي هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.

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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021



أولا: الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج من هنا .

ثانيا: الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

ثالثا: كتابة البريد الموحد الخاص بطالب الصف الأول الثانوي.