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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تؤيد مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:51 م
مبادرة السعودية لإنهاء
مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن
نيفين أشرف
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أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييد مملكة البحرين للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية اليوم، بوقف إطلاق النار في اليمن بإشراف الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، حرصًا من المملكة على وقف سفك الدماء الزكية وإنهاء معاناة الشعب اليمني، ودعمًا لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن والمبعوث الأمريكي إلى اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات المعتمدة دوليًا ممثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأشادت "الخارجية البحرينية"، في بيانٍ لها اليوم، بالمواقف السعودية المشرفة الداعمة للجمهورية اليمنية، وسعيها الدائم لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وما قدمته من عون ومساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن تطلع مملكة البحرين بأن تلقى هذه المبادرة السعودية الخيَّرة تأييدًا وترحيبًا من كافة الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب وإعادة السلم والأمن إلى اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في إعادة الإعمار والتنمية والازدهار.

وأكدت وزارة الخارجية، في ختام بيانها، اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها للدور الأساسي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية.
البحرين تؤيد مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن
البحرين تؤيد مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

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