رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يلتقي وفد منسقي «حياة كريمة»

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:16 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
طباعة
التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وفدًا من منسقى مبادرة حياة كريمة الذى ضم الدكتورة أمل غنيم، منسق مساعد مؤسسة حياة كريمة، ومحمد ربيع منسق المبادرة بالمنوفية، والدكتورة شيماء الكرش عضو بالمؤسسة؛ لمناقشة سبل التعاون مع الجامعة فى مختلف ملفات المبادرة الرئاسية.

أكد «مبارك»، في بيان الإثنين، أن «حياة كريمة» تعد من أهم المبادرات الوطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وتخصيص 103 مليارات جنيه لتطوير القرى وتوفير كل المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، وأهمية تكاتف جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ هذه المبادرة الوطنية المهمة. ‏

‏وعرض «مبارك» كل سبل التعاون التى ستقدمها الجامعة من أجل تنفيذ هذه المبادرة، فالجامعة بيت الخبرة وعضو فى قاطرة التنمية وداعم أساسى لجميع المبادرات المجتمعية، مشيرًا إلى ما قامت به الجامعة على مدار سنوات من خدمات مجتمعية هامة فى مختلف التخصصات والمجالات.

كما عرض الوفد خطة عمل المبادرة بقرى محافظة المنوفية، وسبل التعاون مع الجامعة ومشاركة الطلاب فى تنفيذ هذه المبادرات الوطنية.

موضوعات متعلقة

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021


الصور

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

معهد ألماني: توقعات بارتفاع معدل إصابات كورونا بعد عيد الفصح

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

لينك سريع| نتيجة أولى ثانوي بالكود | الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«تطلع البنت لأمها».. كيف كان حضور «الأم» في الأمثال الشعبية المصري؟

رحيل نوال السعداوي.. ثورة تكفير تقودها أفكار التنظيم الدولي للإخوان

هشام عزمي يعتمد نتيجة مسابقة «الملتقى الأول للفنان الصغير»

حفل لفريق «جرامافن» بقصر «بشتاك».. الخميس