رئيس جامعة المنوفية يلتقي وفد منسقي «حياة كريمة»

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وفدًا من منسقى مبادرة حياة كريمة الذى ضم الدكتورة أمل غنيم، منسق مساعد مؤسسة حياة كريمة، ومحمد ربيع منسق المبادرة بالمنوفية، والدكتورة شيماء الكرش عضو بالمؤسسة؛ لمناقشة سبل التعاون مع الجامعة فى مختلف ملفات المبادرة الرئاسية.أكد «مبارك»، في بيان الإثنين، أن «حياة كريمة» تعد من أهم المبادرات الوطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وتخصيص 103 مليارات جنيه لتطوير القرى وتوفير كل المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، وأهمية تكاتف جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ هذه المبادرة الوطنية المهمة. ‏‏وعرض «مبارك» كل سبل التعاون التى ستقدمها الجامعة من أجل تنفيذ هذه المبادرة، فالجامعة بيت الخبرة وعضو فى قاطرة التنمية وداعم أساسى لجميع المبادرات المجتمعية، مشيرًا إلى ما قامت به الجامعة على مدار سنوات من خدمات مجتمعية هامة فى مختلف التخصصات والمجالات.كما عرض الوفد خطة عمل المبادرة بقرى محافظة المنوفية، وسبل التعاون مع الجامعة ومشاركة الطلاب فى تنفيذ هذه المبادرات الوطنية.