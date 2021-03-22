الكويت: تعديل أوقات الحظر وإجراءات خاصة للمسافرين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الإثنين، تعديل أوقات الحظر في دولة الكويت من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا، والسماح للمطاعم بالتوصيل من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، بالإضافة إلى السماح برياضة المشي من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، وذلك اعتبارًا من الغد 23 مارس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وفي سياق متصل، أعلن مركز التواصل الحكومي بدولة الكويت، الإجراءات الخاصة بالمسافرين القادمين إلى البلاد، ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت.وأوضح المركز في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الإثنين، الفئات المعفاة من تطبيق الحجر المؤسسي المقرر للقادمين إلى البلاد، وهي: من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين، كذلك من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضي عليها أكثر من خمسة أسابيع، بالإضافة إلى من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.وذكر المركز في بيانه، أنه سيتم تطبيق الحجر المنزلي على تلك الفئات لمدة 7 أيام، في حال إجراء فحص PCR في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى الاكتفاء بشهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة للطلبة الدارسين بالخارج للاستثناء من الحجر المؤسسي.