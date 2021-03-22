رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسى يبحث التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية بقطاع النقل العام

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:36 م
السيسي
السيسي
طباعة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام".

وقد أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كل أوجه البنية الأساسية.

كما وجه الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.

من جانبه؛ أكد السيد لافارج اعتزام شركة ألستوم على التوسع في أنشطتها وزيادة عدد موظفيها في مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والإفريقية، فضلاً عن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها وكفاءة وسرعة تنفيذها.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة ألستوم، خاصةً ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية، فضلاً عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجاري دراستها بين الجانبين.

موضوعات متعلقة

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

هنادي مهنى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي


الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

image description

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

الأكثر قراءة

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

لينك سريع| نتيجة أولى ثانوي بالكود | الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

الإمارات تستضيف أسبوع المناخ الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يفض المنازعات بين الناشر والمؤلف

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60