الكويت والسعودية تبحثان آخر المستجدات الإقليمية والدولية

حث وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشئون مجلس الوزراء الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية السعودي الأمیر فیصل بن فرحان آل سعود، المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الجانبين تناولا خلال الاتصال مجمل العلاقات الأخویة المتینة والوثیقة التي تربط البلدین الشقیقین وسبل تطویرها وتنمیتها في مختلف المجالات.