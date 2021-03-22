تفعيل مشروع تجديد حبس المتهمين «أونلاين» بمحكمة الفيوم

واصلت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، متابعة مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وتعميمه بالمحاكم على مستوى الجمهورية.وفعلت الوزارة خلال الأيام الماضية المشروع خلال محكمة الفيوم الابتدائية، ضمن المرحلة الأولى لمحاكم شمال الصعيد عن طريق ربطها بالسجون التابعة لها لتجديد حبس المتهمين.وتهدف المنظومة إلى تجديد حبس المتهمين عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.