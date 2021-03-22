الكويت وموريتانيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشئون مجلس الوزراء الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع وزیر الشئون الخارجیة والتعاون الموريتاني إسماعیل ولد الشیخ أحمد، العلاقات بين البلدین الشقیقین وسبل تطویرها وتنمیتها في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن الجانبين بحثا أيضا، خلال الاتصال، المُستجدات الراهنة على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.