محلل سياسي يمني: السلام هو الطريق الوحيد لإنهاء حصار اليمن

بعد إعلان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تطرح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن ورحب بذلك عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" الحوثية، محمد البخيتي، استعداده لوقف الحرب مقابل رفع الحصار عن اليمن.وفي هذا الإطار قال الناشط والمحلل السياسي اليمني أحمد البحري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الحصار على الشعب اليمني له ست سنوات منذ بداية الحرب، حيث تم إغلاق كل المنافذ البحرية والجوية والبرية، وذلك بسبب معاناة قوية جدًا بالذات على المرضى وذوي الدخل المحدود، وهناك ما يقارب من 125 مريضًا حالتهم حرجة، ومعظمهم يحتاج للعلاج في الخارج بالذات أصحاب الأمراض المستعصية مثل الفشل الكلوي والسرطانات والمخ والأعصاب والقلب، حيث تسبب الحصار في قلة الأدوية والمستلزمات الطبية الأمر الذي جعل غالبية المرضى في عداد الموتى.وتابع «البحري»: بالإضافة إلى ذلك أن الحصار تسبب في ارتفاع الأسعار وانعدام المواد الغذائية مما جعل غالبية الشعب يعانون نتيجة ذلك وفي آخر إحصائية من منظمات حقوقية وإنسانية قالت إن أكثر من عشرين مليونًا من الشعب اليمني يعيشون تحت خط الفقر نتيجه الحصار الذي تسبب في انعدام معظم الوظائف وقلة الأعمال اليومية أو لدى الشركات الخاصة والعامة وسبب النزوح الداخلي الذي سببه العدوان بقصفه لمعظم المحافظات اليمنية.وأكد "البحري" أن الأيام أثبتت كذب وزيف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الذين يتشدقون ليل نهار بحقوق الإنسان ولم يحركوا ساكنًا طيلة ست سنوات والشعب اليمني يعاني ويموت من هذا الحصار الذي فرض عليه من أمريكا وبريطانيا.