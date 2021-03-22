رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل سياسي يمني: السلام هو الطريق الوحيد لإنهاء حصار اليمن

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:50 م
فيصل بن فرحان آل
فيصل بن فرحان آل سعود
سميرة إبراهيم
طباعة
بعد إعلان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تطرح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن ورحب بذلك عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" الحوثية، محمد البخيتي، استعداده لوقف الحرب مقابل رفع الحصار عن اليمن.

وفي هذا الإطار قال الناشط والمحلل السياسي اليمني أحمد البحري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الحصار على الشعب اليمني له ست سنوات منذ بداية الحرب، حيث تم إغلاق كل المنافذ البحرية والجوية والبرية، وذلك بسبب معاناة قوية جدًا بالذات على المرضى وذوي الدخل المحدود، وهناك ما يقارب من 125 مريضًا حالتهم حرجة، ومعظمهم يحتاج للعلاج في الخارج بالذات أصحاب الأمراض المستعصية مثل الفشل الكلوي والسرطانات والمخ والأعصاب والقلب، حيث تسبب الحصار في قلة الأدوية والمستلزمات الطبية الأمر الذي جعل غالبية المرضى في عداد الموتى.

وتابع «البحري»: بالإضافة إلى ذلك أن الحصار تسبب في ارتفاع الأسعار وانعدام المواد الغذائية مما جعل غالبية الشعب يعانون نتيجة ذلك وفي آخر إحصائية من منظمات حقوقية وإنسانية قالت إن أكثر من عشرين مليونًا من الشعب اليمني يعيشون تحت خط الفقر نتيجه الحصار الذي تسبب في انعدام معظم الوظائف وقلة الأعمال اليومية أو لدى الشركات الخاصة والعامة وسبب النزوح الداخلي الذي سببه العدوان بقصفه لمعظم المحافظات اليمنية.

وأكد "البحري" أن الأيام أثبتت كذب وزيف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الذين يتشدقون ليل نهار بحقوق الإنسان ولم يحركوا ساكنًا طيلة ست سنوات والشعب اليمني يعاني ويموت من هذا الحصار الذي فرض عليه من أمريكا وبريطانيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

«خليهولنا يا رب».. الرئيس يأمر بعلاج مصاب بضمور العضلات

تحذير شديد من الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة


الصور

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

معهد ألماني: توقعات بارتفاع معدل إصابات كورونا بعد عيد الفصح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

«شبرا» كما يراها محمد عفيفى.. ضاحية «الشيخ والمغنى والبابا»

«صايع بحر».. معاني «الصايع» في مفردات الحارة المصرية

دعوات لإطلاق جائزة باسم شاكر عبدالحميد.. تعرف على التفاصيل

دار الكتب تكشف «أسرار العمارة والفلك في مصر القديمة» (صور)