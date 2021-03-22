بعد أن كرمتها وزيرة الهجرة.. من هى ياسمين الفيومى؟
الإثنين 22/مارس/2021 - 06:10 م
وفاء عليطباعة
كرّمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ياسمين علي الفيومي، مدير المحتوى بالمكتب الإعلامي، لاختيارها الموظفة المثالية بالوزارة في شهر المرأة لهذا العام 2021م.
ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول التي "ياسمين الفيومي " التي كرمتها وزيرة الهجرة اليوم، وذلك خلال البروفايل التالي:
- تخرجت ياسمين الفيومي في جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
- حصلت على دبلومة في الترجمة التحريرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- عملت في عدد من الأماكن المرموقة من بينها قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري كمحررة ومترجمة.
- كما عملت داخل مؤسسة رويترز بالقاهرة من خلال الالتحاق بموقع أصوات مصرية التابع لها.
- انضمت لفريق المركز الإعلامي بالوزارة منذ عام ٢٠١٨.
ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول التي "ياسمين الفيومي " التي كرمتها وزيرة الهجرة اليوم، وذلك خلال البروفايل التالي:
- تخرجت ياسمين الفيومي في جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
- حصلت على دبلومة في الترجمة التحريرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- عملت في عدد من الأماكن المرموقة من بينها قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري كمحررة ومترجمة.
- كما عملت داخل مؤسسة رويترز بالقاهرة من خلال الالتحاق بموقع أصوات مصرية التابع لها.
- انضمت لفريق المركز الإعلامي بالوزارة منذ عام ٢٠١٨.