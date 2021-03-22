بعد أن كرمتها وزيرة الهجرة.. من هى ياسمين الفيومى؟

كرّمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة ‏وشئون المصريين بالخارج، ياسمين علي الفيومي، مدير ‏المحتوى بالمكتب الإعلامي، ‏لاختيارها الموظفة المثالية بالوزارة في شهر المرأة لهذا العام 2021م.‏ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول التي "ياسمين الفيومي " التي كرمتها وزيرة الهجرة اليوم، وذلك خلال البروفايل التالي:- تخرجت ياسمين الفيومي في جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.- حصلت على دبلومة في الترجمة التحريرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.- عملت في عدد من الأماكن ‏المرموقة من بينها قطاع ‏الأخبار بالتليفزيون المصري كمحررة ومترجمة.- كما عملت داخل مؤسسة رويترز بالقاهرة من خلال الالتحاق بموقع أصوات مصرية التابع لها.- انضمت لفريق المركز الإعلامي بالوزارة منذ عام ٢٠١٨.