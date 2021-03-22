وزيرا خارجية الكويت والعراق يبحثان هاتفيًا المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشئون مجلس الوزراء الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسین، المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الأخویة المتینة والوثیقة التي تربط بين البلدین الشقیقین وسبل تطویرھا وتنمیتھا في مختلف المجالات.