روسيا تنتقد طرد بلغاريا لاثنين من دبلوماسييها

انتقدت السلطات الروسية، قرار الحكومة البلغارية ترحيل دبلوماسيين روسيين اثنين من صوفيا، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات جوابية ردًا على هذه الخطوة.وذكرت السفارة الروسية لدى صوفيا في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين؛ تعليقًا على القضية: "مضطرون للتأكيد مع الأسف أن هذه المبادرة الجديدة غير المستندة إلى أي أساس من قبل السلطات البلغارية لن تسهم في بناء حوار روسي بلغاري بناء".وشددت البعثة الدبلوماسية على أن الطرف الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات جوابية ردًا على طرد الدبلوماسيين.وكانت الحكومة البلغارية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ترحيل دبلوماسيين اثنين في السفارة الروسية لدى صوفيا غير مرغوب فيهما على خلفية قضية تفكيك "خلية تجسس" لصالح روسيا في الأجهزة البلغارية العسكرية الاستخباراتية.وأوضحت سلطات البلاد في 19 مارس أنه تم القبض، بمساعدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على 6 مسئولين حاليًا وسابقين في وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية يتهمون بالتجسس لصالح روسيا.