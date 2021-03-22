حركة تنقلات بين رؤساء قرى مركز طامية بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حركة تنقلات محدودة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.تضمنت الحركة تولى سلامة عبدالوهاب محمد دار السلام، وتيسير عيد محمد، منشاة الجمال، وشيرين محمد محمود، فانوس، وشعبان محمد عبدالغنى، سرسنا، وأحمد يونس على، المظاطلى، وصابر إبراهيم محمد، قرية الروضة، وناجى إبراهيم عبدالمحسن، قصر رشوان، وعادل جمعة إبراهيم قرية الجمهورية، وهلال احمد على قرية العزيزية.وقال محافظ الفيوم: إن القرارات تهدف إلى دفع منظومة العمل المحلى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ونبحث دائمًا عن العناصر المتميزة في المحليات لدفعها إلى مواقع المسئولية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.