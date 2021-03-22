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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدينة الأبحاث تنظم احتفالية اليوم العالمي للمياه بالإسكندرية

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:54 م
احتفالية اليوم العالمي
احتفالية اليوم العالمي
إسراء جمال
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نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اليوم الإثنين، احتفالية "اليوم العالمي للمياه" بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، في إطار الدور الريادي للمدينة باستخدام كل وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية، ونشر أنشطة الإنتاج العلمي والخدمي للمجتمع العلمي والمدني، بحضور قيادات من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وقيادات من رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات ورجال الصناعة، بمقر المدينة ببرج العرب.

وأشارت الدكتورة منى محمود عبداللطيف القائم بأعمال مدير المدينة إلى أنه تم استعراض الأنشطة والمخرجات البحثية للمدينة من خلال فيلم تسجيلي، بالإضافة إلى عرض أهم الأنشطة البحثية وإنجازات المدينة في مجال المياه، موضحة أن الاحتفالية تضمنت محاضرات وأنشطة توعوية لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية؛ بشأن التحديات التي تواجه منظومة مياه الشرب الحالية ومصادر المياه البديلة، حيث يمثل البروتوكول نواة لوضع أسس وسياسات وطنية في مجال معالجة المياه والبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة بينهما تهدف ﺇلى النهوض بمنظومة المعالجة الحالية، وتوفير وترشيد الطاقة المستخدمة في إنتاج المتر المكعب، وتقليل الفاقد من المياه بتقنيات القياس المتقدمة، وإعادة التدوير للمياه العادمة، وتوفير تقنيات جديدة لمصادر المياه البديلة، وكذلك الحد من الآثار الضارة للتغييرات المناخية والبيئية الناجمة عن زيادة الملوثات والتعامل مع المتغيرات مثل فترة السدة الشتوية وارتفاع الأمونيا، وذلك من خلال اتباع الطرق والأساليب البيئية والعلمية السليمة لتحقيق الأمن المائي.

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