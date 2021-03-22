الكويت ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة فى اليمن

أعربت وزارة الخارجیة الكويتية، اليوم الإثنين، عن ترحیب ودعم دولة الكویت للمبادرة التي أطلقتها المملكة العربیة السعودیة لإنهاء الأزمة في الیمن والوصول إلى اتفاق سیاسي شامل متضمنًا وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.ودعت "الخارجية الكويتية" في بیان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الأطراف الیمنیة، إلى التفاعل الإیجابي مع هذه المبادرة والالتزام التام بها بغیة انطلاق المشاورات بین الأطراف الیمنیة وصولًا إلى الحل السیاسي المنشود وفق المرجعیات الثلاث المتفق علیها.كما دعت الكويت، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسئولیاته لدعم هذه المبادرة والسعي لإطلاق العملیة السیاسیة التي تنهي الصراع الدائر في الیمن بما یحفظ أمنه واستقراره ویحقق آمال وتطلعات شعبه.وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لمبادرات المملكة العربیة السعودیة الخیِّرة وسعیها الدائم لكل ما من شأنه تعزیز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم مشیدة في هذا الصدد بهذه المبادرة ومقاصدها السیاسیة والأمنیة والإنسانیة الكبیرة.