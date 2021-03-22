سفير السعودية لدى اليمن: مساعدتنا للشعب اليمني منذ عام 1914

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، إن المملكة العربية السعودية دعمت اليمن منذ 1914 بما لا يقل عن 17 مليار دولار، وفقا لقناة العربية.وكانت ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السفير السعودي قام بمناقشة آخر التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية وجهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الشرعية اليمنية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية والإنسانية، مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، للوصول إلى الحل السياسي وفق تلك المرجعيات، أمس.وأشاد الحجرف بالجهود التي تقوم بها السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدعم التنموي عن طريق المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني.