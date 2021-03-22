مقابلات شخصية لاختيار القيادات الإدارية بجامعة طنطا

ترأس الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، اللجنة العليا للقيادات بالجامعة التى أجرت مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل 4 مهام إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية بالجامعة التى سبق الإعلان عنها.ضمت اللجنة ‏الدكتور سمير رياض، نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العزيز عبدالدايم، عميد كلية العلوم السابق، والدكتور طارق فايد، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.وأكد رئيس الجامعة أنه يسعى لإرساء قواعد النزاهة والشفافية فى اختيار القيادات الإدارية بالجامعة، وضخ دماء جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني فى العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة تقيم خلال المقابلات الشخصية خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير المراكز المتقدمين لها في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة، كما ناقشت اللجنة مقترحاتهم لتطوير الأداء في حال اختيارهم.أضاف: أن هذه الخطوة تأتي في إطار هيكلة كافة المراكز والوحدات الخاصة بالجامعة للارتقاء بمستوي الأداء، لافتًا إلى أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على 15 معيارًا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية، وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.ضمت قائمة المقابلات: طلعت ميز، ‏أستاذ متفرغ ورئيس قسم الفيزياء السابق بكلية العلوم، ودينا عبد الهادي ‏أستاذ مساعد بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة لمركز الأداء المؤسسى، ومحمد النمر ‏أستاذ مساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة لمركز الخدمات الإلكترونية، وأسامة غنيم ‏مدرسة بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات لمركز التحول الرقمى والشمول المالى، ومحمد الحضرى ‏مدرسة بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة لمركز التطوير المستدام.